Eurozona: in calo l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

Vendite diffuse sull'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che continua la giornata a 1.586,98 punti.
