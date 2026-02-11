Milano 13:06
46.373 -0,92%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:06
10.424 +0,68%
Francoforte 13:06
24.948 -0,16%

Francoforte: Vonovia, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori
Francoforte: Vonovia, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la compagnia immobiliare residenziale tedesca, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,46%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Vonovia più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Vonovia è in rafforzamento con area di resistenza vista a 26,58 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,55. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 27,61.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```