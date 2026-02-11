Francoforte: Vonovia, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la compagnia immobiliare residenziale tedesca
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,46%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Vonovia
più pronunciata rispetto all'andamento del DAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Vonovia
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 26,58 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,55. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 27,61.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)