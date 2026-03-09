Francoforte: Continental si muove verso il basso

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto
, che tratta in perdita del 4,60% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Continental
è più fiacca rispetto all'andamento del DAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 59,96 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 61,5. Il peggioramento del produttore di pneumatici
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 59,32.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)