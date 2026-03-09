Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:41
24.662 +0,08%
Dow Jones 19:41
47.153 -0,73%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Francoforte: Continental si muove verso il basso

Migliori e peggiori
Francoforte: Continental si muove verso il basso
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, che tratta in perdita del 4,60% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Continental è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 59,96 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 61,5. Il peggioramento del produttore di pneumatici è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 59,32.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```