Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:44
24.660 +0,07%
Dow Jones 19:44
47.161 -0,72%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Francoforte: vendite diffuse su Continental

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: vendite diffuse su Continental
Ribasso per la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, che tratta in perdita del 4,66% sui valori precedenti.
Condividi
```