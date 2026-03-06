Milano 12:53
Francoforte: performance negativa per Continental

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, con una flessione del 2,28%.

La tendenza ad una settimana di Continental è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 63,39 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 65,67. Il peggioramento del produttore di pneumatici è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 62,61.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
