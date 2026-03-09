Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:44
24.660 +0,07%
Dow Jones 19:44
47.161 -0,72%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Germania, Ordini industria (MoM) in gennaio

Germania, Ordini industria in gennaio su base mensile (MoM) -11,1%, in calo rispetto al precedente +6,4% (la previsione era -4,2%).
