Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:45
24.657 +0,06%
Dow Jones 19:45
47.153 -0,73%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Germania, Produzione industriale (MoM) in gennaio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Germania, Produzione industriale (MoM) in gennaio
Germania, Produzione industriale in gennaio su base mensile (MoM) -0,5%, in aumento rispetto al precedente -1% (la previsione era +1%).

(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))
Condividi
```