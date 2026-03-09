Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:45
24.657 +0,06%
Dow Jones 19:45
47.153 -0,73%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Il Settore vendite al dettaglio a Piazza Affari scivola in fondo al mercato di Piazza Affari

Si abbattono le vendite sul comparto del commercio in Italia, che continua la giornata a 95.563,33 punti, in forte calo del 3,16%.
