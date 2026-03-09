Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:30
24.626 -0,07%
Dow Jones 19:30
47.143 -0,76%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Amsterdam: i venditori si accaniscono su ArcelorMittal

Ribasso scomposto per il produttore di acciaio, che esibisce una perdita secca dell'8,35% sui valori precedenti.
