Londra: rally per Shell

(Teleborsa) - Effervescente il distributore di petrolio e gas naturale
, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,36%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Shell
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,08%, rispetto a +1,03% del principale indice della Borsa di Londra
).
L'esame di breve periodo di Shell
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 32,55 sterline e primo supporto individuato a 31,83. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 33,26.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)