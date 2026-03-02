Milano 17:22
46.270 -1,99%
Nasdaq 17:22
24.885 -0,30%
Dow Jones 17:22
48.839 -0,28%
Londra 17:22
10.784 -1,16%
Francoforte 17:21
24.667 -2,44%

Londra: rally per Shell

(Teleborsa) - Effervescente il distributore di petrolio e gas naturale, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,36%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Shell mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,08%, rispetto a +1,03% del principale indice della Borsa di Londra).


L'esame di breve periodo di Shell classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 32,55 sterline e primo supporto individuato a 31,83. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 33,26.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
