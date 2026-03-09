Milano 17:35
Londra: andamento sostenuto per Shell

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il distributore di petrolio e gas naturale, in guadagno dell'1,87% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Shell rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Shell è in rafforzamento con area di resistenza vista a 32,23 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 31,62. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 32,85.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
