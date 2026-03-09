Londra: andamento sostenuto per Shell

distributore di petrolio e gas naturale

FTSE 100

Shell

Shell

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il, in guadagno dell'1,87% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 32,23 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 31,62. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 32,85.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)