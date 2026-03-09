Milano 17:35
Londra: andamento rialzista per Admiral Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società assicurativa, che tratta in utile del 2,14% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Admiral Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Admiral Group classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 31,93 sterline e primo supporto individuato a 30,89. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 32,97.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
