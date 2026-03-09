Londra: andamento rialzista per Admiral Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società assicurativa
, che tratta in utile del 2,14% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Admiral Group
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Admiral Group
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 31,93 sterline e primo supporto individuato a 30,89. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 32,97.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)