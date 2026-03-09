Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:53
24.667 +0,10%
Dow Jones 19:53
47.183 -0,67%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

New York: profondo rosso per Carnival

Migliori e peggiori, Trasporti, Turismo
New York: profondo rosso per Carnival
(Teleborsa) - Pressione sulla società che gestisce la linea di navi da crociera numero 1 al mondo, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,62%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Carnival rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Analizzando lo scenario di Carnival si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 23,61 USD. Prima resistenza a 24,94. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 22,87.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
