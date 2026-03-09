New York: profondo rosso per Carnival

(Teleborsa) - Pressione sulla società che gestisce la linea di navi da crociera numero 1 al mondo
, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,62%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Carnival
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Analizzando lo scenario di Carnival
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 23,61 USD. Prima resistenza a 24,94. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 22,87.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)