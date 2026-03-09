Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 17:57
24.696 +0,22%
Dow Jones 17:57
47.238 -0,55%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

OPAS su Banca Sistema, adesioni al 72,2% nel primo giorno di riapertura termini

Banche, Finanza
OPAS su Banca Sistema, adesioni al 72,2% nel primo giorno di riapertura termini
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Banca CF+ sulle azioni ordinarie di Banca Sistema, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, risulta che oggi 9 marzo 2026 sono state presentate 1.239.072 richieste di adesione. È stato raggiunto il 72,273% delle azioni apportate durante la riapertura dei termini e delle azioni apportate durante il periodo di offerta sulle azioni oggetto di offerta.

La riapertura dei termini si svolge nelle giornata del 9, 10, 11, 12 e 13 marzo 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Banca Sistema acquistate sul mercato nei giorni 12 e 13 marzo 2026 non potranno essere apportate in adesione.
Condividi
```