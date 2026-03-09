Petrolio sfiora i 120 dollari poi ritraccia: possibile uso scorte G7

Brent

(Teleborsa) - Ilha sfondato anche ilnel weekend, per la, arrivando a sfiorare i 120 dollari al barile, sulla prospettiva di una. Le indiscrezioni sull'sono riuscite solo parzialmente a stemperare la tensione, che resta altissima, a causa dela serrata dello stretto di Hormuz, che ha indotto diversi Paesi del Golfo a bloccare la produzione.Questa mattina, le quotazioni delsi aggirano suirispetto ai prezzi di chiusura dello scorso venerdì, dopo aver toccatonelle trattazioni notturne. Il greggio la scorsa settimana ha messo a segno un rally di circa il 38% a causa dello scoppio della guerra in Iran durante l'ultimo weekend di febbraio.Parallelamente, ilnordamericano si è posizionato arispetto a venerdì, dopo aver raggiunto unnella notte ed aver messo a segno un rialzo del 44% la scorsa settimana.A stemperare i prezzi hanno contribuito leda parte dei Paesi del G7. Secondo il Financial Times, i ministri delle finanze del G7 ne discuteranno in occasione di una. Il rilascio delle riserve di emergenza avverrà in coordinamento con l'Agenzia Internazionale per l'Energia ad opera di tre paesi del G7, tra cui gli Stati Uniti.E mentre la guerra in Iran si sta intensificando, ianno colpito anche l, mettendo a repentaglio la produzione di uno dei maggiori contributori della produzione Opec. L'Iran infatti ha una, più 0,8 milioni di condensato, pari a circa il, in gran parte destinata all'export.Ma non è soltanto la produzione iraniana a rischio. Alcunisono stati costretti aa causa del blocco dello stretto di Hormuz. Ilha annunciato già venerdì sera una riduzione precauzionale della produzione e della raffinazione del petrolio, mentre la compagnia di stato Kuwait Petroleum Corporation ha spiegato che la decisione rientra nella sua "strategia di gestione del rischio e continuità operativa".Anche altri Paesi del Golfo, come ile glii sono trovati costretti aa causa del mancato transito delle petroliere dallo stretto di Hormuz. Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia laal giorno contro i. Ed anche l'ipotesi che Arabia Saudita ed Emirati usino il terminal di Yanbu sul Mar Rosso attutisce parzialmente l'impatto sul mercato, ma non neutralizza completamente gli effetti del blocco.Frattanto, gliassicurano che il. Lo ha annunciato il ministro dell'energia americanospiegando che "il flusso dell'energia riprenderà presto" e che i recentidel petrolio sono solo unper avere prezzi più bassi nel lungo termine Poi, Wright ha spiegato che l'impatto si sentirà soprattutto sulla Cina che "sta per perdere il secondo dei suoi tre fornitori di petrolio" che sono Iran, Venezuela e Russia. Stando agli analisti, il 40% dell'import cinese arriva dall'area del Golfo.