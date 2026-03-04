Milano 16:37
USA, scorte di petrolio settimanali aumentano più delle attese

(Teleborsa) - Salgono più delle attese le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 27 febbraio 2026, sono salite di circa 3,5 milioni di barili a 439,3 MBG, contro attese per un incremento di 3 milioni.

Gli stock di distillati hanno registrato un aumento di 0,4 MBG, arrivando a 120,8 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato un calo di 1,7 milioni a quota 253,1 MBG.

Le riserve strategiche di petrolio sono rimaste invariate.
