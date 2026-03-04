USA, scorte di petrolio settimanali aumentano più delle attese

(Teleborsa) - Salgono più delle attese le scorte di greggio
in USA
nell'ultima settimana. L'EIA
, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 27 febbraio 2026, sono salite di circa 3,5 milioni di barili
a 439,3 MBG, contro attese per un incremento di 3 milioni.
Gli stock di distillati
hanno registrato un aumento di 0,4 MBG, arrivando a 120,8 MBG, mentre le scorte di benzine
hanno registrato un calo di 1,7 milioni a quota 253,1 MBG.
Le riserve strategiche
di petrolio sono rimaste invariate.