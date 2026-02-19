USA, scorte petrolio settimanali scendono di 9 milioni di barili

(Teleborsa) - Sono diminuite a sorpresa le scorte di greggio in USA
nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 13 febbraio 2026, sono scesi di circa 9 milioni di barili a 419,8 MBG, contro attese per un incremento di 1,7 milioni.
Gli stock di distillati
hanno registrato un calo di 4,6 MBG, arrivando a 120,1 MBG, contro attese per una decrescita di 1,6 MBG, mentre le scorte di benzine
hanno registrato un calo di 3,2 milioni a quota 255,8 MBG (era atteso un decremento di 0,2 milioni).
Le riserve strategiche
di petrolio sono aumentate di 0,2 milioni a 415,4 MBG.