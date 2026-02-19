USA, scorte petrolio settimanali scendono di 9 milioni di barili

(Teleborsa) - Sono diminuite a sorpresa lenell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 13 febbraio 2026, sono scesi di circa 9 milioni di barili a 419,8 MBG, contro attese per un incremento di 1,7 milioni.Gli stock dihanno registrato un calo di 4,6 MBG, arrivando a 120,1 MBG, contro attese per una decrescita di 1,6 MBG, mentre le scorte dihanno registrato un calo di 3,2 milioni a quota 255,8 MBG (era atteso un decremento di 0,2 milioni).Ledi petrolio sono aumentate di 0,2 milioni a 415,4 MBG.