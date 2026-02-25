Milano 17:29
USA, aumentano ben oltre le attese le scorte di petrolio settimanali: +16 milioni di barili

USA, aumentano ben oltre le attese le scorte di petrolio settimanali: +16 milioni di barili
(Teleborsa) - Salgono più delle attese le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 20 febbraio 2026, sono salite di circa 16 milioni di barili a 435,8 MBG, contro attese per un incremento di 1,8 milioni.

Gli stock di distillati hanno registrato un aumento di 0,2 MBG, arrivando a 120,4 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato un calo di 1 milioni a quota 254,8 MBG.

Le riserve strategiche di petrolio sono rimaste invariate.
