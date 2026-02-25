USA, aumentano ben oltre le attese le scorte di petrolio settimanali: +16 milioni di barili

(Teleborsa) - Salgono più delle attese le scorte di greggio
in USA
nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano
, ha segnalato che gli stocks di greggio
, negli ultimi sette giorni al 20 febbraio 2026, sono salite di circa 16 milioni di barili a 435,8 MBG, contro attese per un incremento di 1,8 milioni.
Gli stock di distillati
hanno registrato un aumento di 0,2 MBG, arrivando a 120,4 MBG, mentre le scorte di benzine
hanno registrato un calo di 1 milioni a quota 254,8 MBG.
Le riserve strategiche di petrolio
sono rimaste invariate.