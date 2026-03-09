Piazza Affari: performance negativa per Carel Industries

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria
, che presenta una flessione del 3,58%.
L'andamento di Carel Industries
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 19,85 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 20,9. Il peggioramento di Carel Industries
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 19,5.
