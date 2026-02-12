Milano 13:41
Piazza Affari: seduta euforica per Carel Industries

(Teleborsa) - Effervescente il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria, che scambia con una performance decisamente positiva del 10,60%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Carel Industries rispetto all'indice di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Carel Industries, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 21,52 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 23,67. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 20,08.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
