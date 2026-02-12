Milano 13:42
46.653 +0,31%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 13:42
10.488 +0,15%
Francoforte 13:42
25.200 +1,38%

Piazza Affari: spinge in avanti Carel Industries

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: spinge in avanti Carel Industries
Prepotente rialzo per il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria, che mostra una salita bruciante del 10,60% sui valori precedenti.
Condividi
```