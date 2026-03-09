PLATINUM del 6/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 marzo
Seduta positiva per il metallo bianco-argenteo, che avanza bene e porta a casa un +1,06%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il platino, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 2.048. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 2.277,5. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1.949.
