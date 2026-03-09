Sanlorenzo, Perotti: esposizione limitata a Medio Oriente, interessante per lungo periodo

(Teleborsa) - "I risultati consuntivi del FY 2025, perfettamente in linea con i dati preliminari, confermano un andamento positivo
che riflette la forza di un brand profondamente desiderato dai connoisseurs e di una strategia di execution sempre coerente con la nostra visione". Lo ha detto Massimo Perotti, Presidente Esecutivo
di Sanlorenzo
, commentando i risultati 2025
.
"Anche in uno scenario globale influenzato da molteplici fattori esterni di instabilità, ultimo fra tutti la situazione geopolitica in Medio Oriente, Sanlorenzo continua a distinguersi per posizionamento, innovazione e produzioni limitate
- ha aggiunto - Possiamo contare su un Backlog solido, superiore a 1 miliardo di Euro su base netta, composto da ordini di elevata qualità che riflettono il rapporto privilegiato che coltiviamo con un club globale ed in crescita di armatori sofisticati".
"Il rafforzamento della nostra rete di distribuzione diretta con Simpson Marine in APAC e Sanlorenzo Med in Europa sta dando i suoi frutti, in termini finanziari e commerciali, vista la maggior vicinanza ai nostri clienti - ha spiegato Perotti - Al tempo stesso, il nostro footprint commerciale diretto, dalla Florida a Hong Kong, da Cannes a Sydney, unitamente alla scarsa disponibilità dei nostri pezzi unici, ci consente di rispondere con prontezza all'evoluzione della domanda nelle diverse aree geografiche, evitando i rischi di disallineamento tra sell-in e sell-out tipici dei modelli distributivi basati su stock dealer
".
"Per quanto riguarda il Medio Oriente
, la nostra esposizione diretta è limitata
, intorno al 7% dei ricavi - ha sottolineato il Presidente Esecutivo - Continuiamo a monitorare attentamente la situazione geopolitica ed è opportuno ricordare che molti dei nostri clienti mediorientali utilizzano i propri yacht prevalentemente nel Mediterraneo. Continuiamo a considerare la regione un mercato interessante per la crescita nel lungo periodo
. Con riferimento all'integrazione di Nautor Swan, ricordiamo di aver raggiunto una redditività positiva, anche a livello di risultato netto, già nel primo anno di consolidamento. Le iniziative operative procedono secondo i piani, le azioni di efficientamento avanzano e lo sviluppo del business accelera, attendendoci dalle nuove linee un contribuito positivo nei prossimi anni, sia in termini di ricavi aggiuntivi sia in termini di mix di marginalità. Entriamo nel 2026 con un inizio promettente, nell'attesa di presentare il nostro nuovo Business Plan l'8 maggio
, insieme ai risultati del Q1 2026, a Casa Sanlorenzo a Venezia in occasione della 61ª Biennale d'Arte".