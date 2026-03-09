Sanlorenzo raggiunge target 2025 e alza dividendo. Backlog lordo a 1,96 miliardi di euro

Sanlorenzo

(Teleborsa) -, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, ha chiuso ilconpari a 960,4 milioni di euro, +3,2% YoY rispetto a 930,4 milioni nel 2024. A livello geografico, forte crescita YoY dei ricavi nelle Americhe (+35,5% YoY), la cui incidenza si attesta al 20,7%, sostenuta da un'ulteriore penetrazione in nuovi mercati in Centro e Sud America. APAC (+5,1% YoY) ha registrato una buona performance, quella dell'Europa (+1,3% YoY) è stata influenzata nel Q4 da un mix geografico trimestrale più bilanciato a favore dell'APAC con l'avvicinarsi della stagione nautica, mentre l'area MEA (-28,0% YoY) ha mostrato una fisiologica volatilità, tipica di un mercato a bassa numerosità e alto ticket medio (+100,0% nel Q4 2025 YoY).L'è pari a 180,6 milioni di euro (+2,4% YoY), con un margine del 18,8% sui Ricavi Netti Nuovo, in diminuzione di 20 basis point rispetto all'anno precedente. L'è pari a 139,9 milioni di euro (+0,4% YoY), con un margine del 14,6% sui Ricavi Netti Nuovo. Il risultato riflette maggiori ammortamenti, principalmente per effetto del consolidamento a pieno anno di Nautor Swan, che include l'impatto di investimenti pregressi effettuati prima dell'acquisizione, nonché i continui investimenti del Gruppo nello sviluppo prodotto e nella capacità produttiva. Ildi Gruppo è pari a 107,4 milioni di euro (+4,2% YoY), con una marginalità a doppia cifra (11,2%) sui Ricavi Netti Nuovo.Laè pari a 20,1 milioni di euro al 31 dicembre 2025, rispetto a una Posizione Finanziaria Netta pari a 14 milioni al 30 settembre 2025, implicando una generazione netta di cassa pari a 34,1 milioni nel Q4 2025. La Posizione di Cassa Netta al 31 dicembre 2025 include 28,0 milioni di passività IFRS 16.Laè stata pari a 943,1 milioni di euro (+16% YoY, +130 milioni YoY). Anche in un contesto sfidante, il Gruppo ha confermato la capacità di raccogliere ordini significativi, nonostante consegne contrattuali già pianificate fino al 2029. Al 31 dicembre 2025, ildel Gruppo Sanlorenzo è pari a 1.002,5 milioni di euro, già in portafoglio, di cui 618,1 milioni relativi al 2026, con un livello di copertura già significativo a inizio anno, e 384,4 milioni relativi al 2027 e oltre, assicurando un'importante visibilità sugli esercizi futuri. Ilè pari a 1.962,8 milioni di euro al 31 dicembre 2025, in crescita dello 0,7% rispetto all'anno precedente, di cui l'88% già venduto a clienti finali, a conferma dell'elevata qualità del portafoglio ordini.Il Cda ha proposto undi 1,05 euro per azione, con un payout del 34,6% del Risultato Netto di Gruppo.