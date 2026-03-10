Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 9/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 marzo
Modesto recupero sui valori precedenti per il Dow Jones 30, che conclude in progresso dello 0,50%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Dow Jones 30, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 47.248,4. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 48.486,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 46.756,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)