Atlas Energy sigla accordo da 840 milioni di dollari con Caterpillar per forniture energetiche

Atlas Energy Solutions
ha fatto sapere di avere stipulato un Accordo Quadro Globale con Caterpillar
per circa 1,4 gigawatt di asset di generazione di energia incrementali
, con ordini previsti per il periodo 2027-2029
.
L’accordo prevede obblighi di acquisto aggregati per circa 840 milioni di dollari
nel corso del periodo. Con l'implementazione di questi asset, Atlas prevede di possedere e gestire circa 2,0 gigawatt di asset
di generazione di energia entro il 2030.
La capacità incrementale sarà soddisfatta attraverso un portafoglio di gruppi elettrogeni alternativi a gas naturale ad alta densità di potenza e di grande carico, tra cui unità fisse CG260-16 progettate per installazioni "behind the meter" ("BTM") e unità della serie G3520 adatte sia per applicazioni BTM che per applicazioni di alimentazione a ponte.
Nel frattempo, sul pre-market di Wall Street, le azioni Atlas Energy
guadagnano poco meno di un punto percentuale, registrando un progresso del 20% nell’ultima settimana. Caterpillar
, invece, avanza di un frazionale 0,3% per una flessione di oltre il 2% nell'ultima ottava.