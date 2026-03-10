Atlas Energy sigla accordo da 840 milioni di dollari con Caterpillar per forniture energetiche

Atlas Energy Solutions

(Teleborsa) -ha fatto sapere di avere stipulato un Accordo Quadro Globale conper circa, con ordini previsti per ilL’accordo prevedenel corso del periodo. Con l'implementazione di questi asset, Atlas prevede di possedere e gestire circadi generazione di energia entro il 2030.La capacità incrementale sarà soddisfatta attraverso un portafoglio di gruppi elettrogeni alternativi a gas naturale ad alta densità di potenza e di grande carico, tra cui unità fisse CG260-16 progettate per installazioni "behind the meter" ("BTM") e unità della serie G3520 adatte sia per applicazioni BTM che per applicazioni di alimentazione a ponte.Nel frattempo, sul pre-market di Wall Street, le azioniguadagnano poco meno di un punto percentuale, registrando un progresso del 20% nell’ultima settimana., invece, avanza di un frazionale 0,3% per una flessione di oltre il 2% nell'ultima ottava.