Atlassian, quotazioni in calo a New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società di software australiana, che esibisce una perdita secca del 4,84% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Atlassian rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 75,95 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 81,09. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 86,23.

