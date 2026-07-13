New York: Atlassian in rally
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società di software australiana, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,44%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Atlassian mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,87%, rispetto a +0,26% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 92,03 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 97,27. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 102,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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