Milano 13:32
44.831 +1,83%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:32
10.373 +1,20%
Francoforte 13:32
23.816 +1,74%

Borsa: Grande giornata per Francoforte (+2,04%)

Il DAX esordisce a 23.886,38 punti

In breve, Finanza
Borsa: Grande giornata per Francoforte (+2,04%)
Protagonista l'indice della Borsa di Francoforte, in forte rialzo del 2,04%, a quota 23.886,38 in apertura.
Condividi
```