Milano
13:32
44.831
+1,83%
Nasdaq
9-mar
24.967
0,00%
Dow Jones
9-mar
47.741
0,00%
Londra
13:32
10.373
+1,20%
Francoforte
13:32
23.816
+1,74%
Martedì 10 Marzo 2026, ore 13.48
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Grande giornata per Francoforte (+2,04%)
Borsa: Grande giornata per Francoforte (+2,04%)
Il DAX esordisce a 23.886,38 punti
In breve
,
Finanza
10 marzo 2026 - 09.04
Protagonista l'indice della Borsa di Francoforte, in forte rialzo del 2,04%, a quota 23.886,38 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Giornata cauta per Francoforte (-0,11%)
Borsa: A picco Francoforte, in forte calo del 3,44%
Borsa: Giornata positiva per Francoforte, in rialzo dello 0,87%
Borsa: Giornata positiva per Francoforte, in rialzo dell'1,12%
Argomenti trattati
Borsa
(1528)
·
Francoforte
(340)
Titoli e Indici
DAX
+1,74%
Altre notizie
Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto -0,02%
Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto -0,01%
Borsa: Risultato negativo per Francoforte, in flessione dell'1,06%
Borsa: Francoforte in caduta libera (-2,33%)
Borsa: Francoforte in caduta libera (-1,75%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,12%)
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto