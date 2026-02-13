Milano 15:55
45.226 -2,16%
Nasdaq 15:55
24.716 +0,11%
Dow Jones 15:55
49.437 -0,03%
Londra 15:55
10.401 -0,01%
Francoforte 15:55
24.856 +0,01%

Borsa: Senza direzione il Dow Jones (-0,03%)

Il Dow Jones apre a 49.439,58 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza direzione il Dow Jones (-0,03%)
L'indice dei principali titoli USA mostra un timido -0,03%, a quota 49.439,58 in apertura.
Condividi
```