Eventi e scadenze del 10 marzo 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

Eventi e scadenze del 10 marzo 2026
(Teleborsa) -

Martedì 10/03/2026


Appuntamenti:
Seduta Plenaria del Parlamento europeo - Starsburgo - Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio (da lunedì 09/03/2026 a giovedì 12/03/2026)
MIPIM 2026 - The Global Urban Festival - Palais des Festivals, Cannes - Appuntamento internazionale dedicato al Real Estate, all'edilizia e allo sviluppo urbano e immobiliare che riunirà leader del settore per discutere di sostenibilità, rigenerazione urbana e investimenti, con un focus speciale sull'intelligenza artificiale e la decarbonizzazione. Philippe Aghion, Nobel per l'Economia, aprirà l'evento (da lunedì 09/03/2026 a venerdì 13/03/2026)
LetExpo - Logistic Eco Transport - Veronafiere - 5ª edizione dell'evento di riferimento per il trasporto, la logistica, i servizi alle imprese e la sostenibilità. Organizzata da ALIS con Veronafiere, evento di riferimento per i principali player italiani ed internazionali, con la partecipazione di numerosi membri del Governo e delle Istituzioni oltre alle principali imprese di trasporto stradale, marittimo e ferroviario. LetExpo 2026 si distinguerà per l'innovazione, con focus su intelligenza artificiale e tecnologie digitali applicate a trasporti e logistica (da martedì 10/03/2026 a venerdì 13/03/2026)
UE - ECOFIN - Bruxelles - Riunione ECOFIN. Partecipano il ministro Giancarlo Giorgetti e il Vicepresidente della Banca centrale europea, Luis de Guindos
EIA (U.S. Energy Information Administration) - Pubblica l'outlook sull'energia
Banca d'Italia - L'economia italiana in breve; Banche e moneta: serie nazionali
Nuclear Energy Summit 2026 - Parigi - Il secondo Vertice sull'Energia Nucleare sarà ospitato dalla Francia in collaborazione con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA). Parteciperanno Capi di Stato e di Governo, leader di organizzazioni internazionali e di istituzioni finanziarie, tra i quali Fatih Birol (Direttore esecutivo dell'AIE), Mathias Cormann (Segretario Generalle dell'OECD), Rafael Mariano Grossi (Direttore Generale della AIEA) e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen
11:00 - Istat - I Centri Anti Violenza e le donne che hanno avviato il percorso di uscita dalla violenza - anno 2024
11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Firenze, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino - Cerimonia di conferimento della laurea magistrale Honoris Causa in "Politica, Istituzioni e Mercato" al Presidente della Repubblica, in occasione dei 150 anni della Scuola di Scienze politiche "Cesare Alfieri" e altri impegni
14:30 - Conferenza stampa del Festival Internazionale dell’Economia 2026 - Collegio Carlo Alberto di Torino - Conferenza stampa di presentazione del Festival che si terrà dal 22 al 25 ottobre 2026 a Torino. Interverranno, tra gli altri, Stefano Lo Russo, Sindaco della Città di Torino, Tito Boeri, Direttore scientifico e Giuseppe Laterza, Editori Laterza
15:00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema
15:30 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione ministro Piantedosi - Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi
17:00 - EQUITA - Osservatorio sui Mercati dei Capitali 2025 - Four Seasons Hotel, Milano - 10ª edizione dell'Osservatorio sui Mercati dei Capitali di EQUITA e Università Bocconi. Verranno premiate, con il patrocinio di Università Bocconi e Borsa Italiana, le società che si sono distinte sui mercati dei capitali nel corso del 2025 per originalità ed efficacia delle loro emissioni. Tra gli interventi, l'AD e il Presidente di EQUITA, il Sottosegretario di Stato Federico Freni, il Presidente di Assogestioni, il DG di Assonime e la Head of Primary Markets di Borsa Italiana
Aziende:
Avolta - Risultati di periodo: FY 2025
Banca MPS - CDA: Bilancio
Banca Popolare di Sondrio - CDA: Bilancio
Carel Industries - CDA: Bilancio
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Risultati di periodo: FY 2025
Groupon - Risultati di periodo
Oracle - Risultati di periodo
Rt&L - CDA: Bilancio
Saipem - CDA: Bilancio consolidato e progetto di bilancio per l’esercizio al 31 dicembre 2025 - Comunicato stampa
Toscana Aeroporti - CDA: Bilancio
Volkswagen - Risultati di periodo: FY 2025


