Eventi e scadenze: settimana del 9 marzo 2026

Lunedì 09/03/2026

3D Systems

Caltagirone Editore

CIR

Digital Bros

Hewlett Packard Enterprise

Sanlorenzo

Valsoia

Martedì 10/03/2026

Avolta

Banca MPS

Banca Popolare di Sondrio

Carel Industries

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli

Groupon

Oracle

Rt&L

Saipem

Toscana Aeroporti

Volkswagen

Mercoledì 11/03/2026

BasicNet

BPER Banca

Campbell's

Cementir

Cvc Capital Partners

ERG

Esprinet

Generali Assicurazioni

Geox

Inditex

Leonardo

London Stock Exchange Group

Porsche

Rheinmetall AG

Ferragamo

SYS-DAT

Telecom Italia

Tesmec

Webuild

WIIT

Giovedì 12/03/2026

Acea

Adobe Systems

Aeffe

Alerion Clean Power

Alibaba

Aquafil

Avio

Banca Ifis

Banca Mediolanum

Banco Desio

BMW

Caltagirone SpA

Circle

Credem

Culti Milano

Cy4Gate

Daimler Truck Holding

D'Amico

Deutsche Bank

Dollar General

E.P.H.

Enervit

EQUITA

Fiera Milano

Fine Foods & Pharmaceuticals NTM

Gefran

Generali Assicurazioni

Lennar Corporation

Orsero

Reply

RWE

Safilo

Sesa

TXT E-solutions

Zalando

Zignago Vetro

Venerdì 13/03/2026

Allianz

Biesse

Cembre

De' Longhi

El.En

Impianti

IRCE

Lu-Ve S.P.A

MARR

Neodecortech

Sabato 14/03/2026

(Teleborsa) -- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- I ministri approveranno conclusioni sul tema "Investire nell'infanzia" e procederanno a uno scambio di opinioni sull'interruzione del ciclo della povertà. All'ordine del giorno figurano anche il ciclo del semestre europeo, una raccomandazione sul capitale umano e l'utilizzo dell'IA per rafforzare l'occupazione di qualità e i diritti dei lavoratori. Durante la colazione il Consiglio discuterà delle soluzioni abitative in un panorama demografico in evoluzione- Bruxelles - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa il Ministro Giancarlo Giorgetti e Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE 09:30 -- Senato della Repubblica - Convegno di Utilitalia insieme a Legambiente e Consumers' Forum per presentare il Manifesto, con l'obiettivo di avviare un impegno comune tra imprese, associazioni e rappresentanze dei consumatori per ridurre e sostituire i PFAS. Interverranno Barbara Marinali (Vicepresidente vicario Utilitalia), Stefano Ciafani (Presidente Legambiente) e Furio Truzzi (Presidente Consumers' Forum)10:00 -- Flussi turistici - IV Trimestre 202511:00 -- Palazzo Rospigliosi, Roma - Presentazione del progetto promosso da Filiera Italia, che riunirà i protagonisti della filiera, dagli agricoltori alla lavorazione fino alla grande distribuzione. Interverranno, tra gli altri, Luigi Scordamaglia (Ad Filiera Italia), il Ministro Francesco Lollobrigida, Ettore Prandini (Presidente di Coldiretti), Vincenzo Gesmundo (Segretario Generale di Coldiretti), Francesco Avanzini (DG di Conad), Carlo Buttarelli (Presidente di Federdistribuzione) ed altri rappresentanti del settore 11:00 -- Palazzo del Quirinale - Alla celebrazione della "Giornata Internazionale della Donna parteciperanno, tra gli altri, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni11:00 -- Palazzo D'Accursio, Cappella Farnese a Bologna - Presentazione della prossima edizione di SAIE - La Fiera delle Costruzioni: progettazione, edilizia, impianti, in programma a BolognaFiere dal 7 al 10 ottobre 2026. Durante la conferenza, dal titolo "Oltre il PNRR: Il futuro delle costruzioni tra partenariato pubblico-privato e nuove opportunità", istituzioni e associazioni del settore si confronteranno sull'andamento del settore e presenteranno alcuni dati sulla filiera 11:00 -- Le aziende agrituristiche in Italia - Anno 202415:00 -- "Finché non saremo libere, la lotta delle donne iraniane è anche nostra". È il titolo del convegno che, nel contesto delle celebrazioni della Giornata internazionale della donna, si terrà a Montecitorio. Intervengono la vicepresidente della Camera dei deputati, Anna Ascani, Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace nel 2003 (in videocollegamento), Shady Alizadeh, Cecilia Sala e Gianni Riotta Organizzata da ALIS con Veronafiere, evento di riferimento per i principali player italiani ed internazionali, con la partecipazione di numerosi membri del Governo e delle Istituzioni oltre alle principali imprese di trasporto stradale, marittimo e ferroviario. LetExpo 2026 si distinguerà per l'innovazione, con focus su intelligenza artificiale e tecnologie digitali applicate a trasporti e logistica- Parigi - Il secondo Vertice sull'Energia Nucleare sarà ospitato dalla Francia in collaborazione con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA). - L'economia italiana in breve; Banche e moneta: serie nazionali- Pubblica l'outlook sull'energia- Bruxelles - Riunione ECOFIN. Partecipano il ministro Giancarlo Giorgetti e il Vicepresidente della Banca centrale europea, Luis de Guindos11:00 -- Firenze, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino - Cerimonia di conferimento della laurea magistrale Honoris Causa in "Politica, Istituzioni e Mercato" al Presidente della Repubblica, in occasione dei 150 anni della Scuola di Scienze politiche "Cesare Alfieri" e altri impegni14:30 -- Collegio Carlo Alberto di Torino - Conferenza stampa di presentazione del Festival che si terrà dal 22 al 25 ottobre 2026 a Torino. Interverranno, tra gli altri, Stefano Lo Russo, Sindaco della Città di Torino, Tito Boeri, Direttore scientifico e Giuseppe Laterza, Editori Laterza 15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema15:30 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi17:00 -- Four Seasons Hotel, Milano - 10ª edizione dell'Osservatorio sui Mercati dei Capitali di EQUITA e Università Bocconi. Verranno premiate, con il patrocinio di Università Bocconi e Borsa Italiana, le società che si sono distinte sui mercati dei capitali nel corso del 2025 per originalità ed efficacia delle loro emissioni. Tra gli interventi, l'AD e il Presidente di EQUITA, il Sottosegretario di Stato Federico Freni, il Presidente di Assogestioni, il DG di Assonime e la Head of Primary Markets di Borsa Italiana - Fortezza da Basso, Firenze - Evento di INDIRE che promuove la formazione e l'innovazione del mondo della scuola con oltre 400 eventi tra workshop e seminari di formazione. La Banca d'Italia sarà presente con un suo stand- Turismo internazionale dell'Italia- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio09:30 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà al Senato della Repubblica per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2026, nonché sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente10:30 -- Auditorium GSE, Roma - La conferenza annuncerà il ritorno in Italia, dopo oltre dieci anni e sotto il coordinamento mondiale di RSE, del 31° Executive Committee di ISGAN (International Smart Grid Action Network), rete globale di 26 membri tra governi nazionali e Commissione Europea per promuovere la cooperazione su reti elettriche intelligenti, presentando un estratto della roadmap UE sull'applicazione dell'AI nel sistema energetico. Interverrà Franco Cotana (AD di RSE) 14:00 -- Palazzo Mezzanotte, Milano - Evento organizzato da Directa dedicato al ruolo delle donne nel mondo della finanza e degli investimenti. Professioniste, imprenditrici e esperte del settore si confrontano su temi di grande attualità, tra cui indipendenza economica, educazione finanziaria, leadership femminile e barriere strutturali nel mondo degli investimenti15:00 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà alla Camera dei deputati per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2026, nonché sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente18:00 -- Campus SDA Bocconi, Milano - Cerimonia di premiazione del Best Performance Award - l'appuntamento annuale che premia le eccellenze italiane che si distinguono per solidità economica e sostenibilità integrata come leva di crescita, in partnership con J.P. Morgan, PwC Italia, ELITE-Gruppo Euronext, Fondazione Umberto Veronesi e Havas PR. SDA Bocconi presenterà i dati di un'analisi su 115 aziende italiane, offrendo una fotografia del tessuto imprenditoriale performante - Mostra d'Oltremare, Napoli - 29ª edizione della principale borsa turistica organizzata nel Sud Italia da Progecta. La manifestazione sarà inaugurata dal ministro del turismo, Daniela Santanchè. Saranno presenti tutti i big del Turismo: tour operator, compagnie crocieristiche, catene alberghiere, compagnie aeree, di navigazione, ferroviarie e il vasto universo di attività economiche ed imprenditoriali collegate al turismo- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio08:00 -- Evento online durante il quale verranno presentati i risultati dell'esercizio finanziario 2025 e sarà fornita una panoramica sull'anno 2026, segnato dal debutto della Neue Klasse. Al termine della presentazione seguirà una sessione di Q&A con l'intero Consiglio di Amministrazione di BMW AG Partecipano Mike Parra, CEO DHL Express Europe e il Prof. Steven A. Altman, NYU Stern School of Business, autore principale del report09:30 -- Camera dei deputati - Giornata di studio promossa dalla Presidenza della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico. Interverranno, tra gli altri, Pino Bicchielli, Giorgio Mulè, Alessandra Gallone, Roberto Troncarelli, Fabio Ciciliano, Vannia Gava, Federica Brancaccio, Nello Musumeci, Fabrizio Curcio, Paola Frassinetti. Modera Susanna Petruni10:00 -- Agenzia ICE a Roma - Presentazione della 43ª edizione di MACFRUT, Fiera internazionale della filiera dell'ortofrutta, in programma al Rimini Expo Centre dal 21 al 23 Aprile 2026. 09:00 -- Hotel Le Méridien di Montecarlo - Evento organizzato da MAECI e ICE Agenzia, che prevede una sessione plenaria inaugurale con interventi istituzionali, panel tematici su lusso, turismo, nautica e servizi finanziari, oltre a sessioni B2B per incontri tra imprese dei due paesi. Sarà presente Barbara Cimmino, Vice Presidente di Confindustria per l'Export e l'Attrazione degli Investimenti11:00 -- Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Roma - Cerimonia di inaugurazione dell'anno Giudiziario 2026 del CNF. Interverranno Francesco Greco (Presidente del Consiglio Nazionale Forense), Pasquale D'Ascola (Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione), Fabio Pinelli (Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura) e Carlo Nordio (Ministro della Giustizia in rappresentanza del Governo) 