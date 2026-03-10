Francoforte: andamento sostenuto per Daimler Truck Holding

produttore tedesco di camion e autobus

DAX

Daimler Truck Holding

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il, che tratta in utile del 3,25% sui valori precedenti.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 40,62 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 41,34. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 40,23.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)