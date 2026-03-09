Francoforte: calo per Daimler Truck Holding

produttore tedesco di camion e autobus

DAX

Daimler Truck Holding

(Teleborsa) - Retrocede il, con un ribasso del 2,97%.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 38,93 Euro con prima area di resistenza vista a 39,61. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 38,63.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)