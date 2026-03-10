Londra: allunga il passo Standard Chartered

gruppo bancario con sede a Londra

FTSE 100

Standard Chartered

Standard Chartered

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il, che tratta in rialzo del 3,87%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 16,83 sterline con tetto rappresentato dall'area 17. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 16,75.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)