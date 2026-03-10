Milano 13:42
Londra: in rally Antofagasta

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la compagnia mineraria, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,97%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Antofagasta, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'azienda sudamericana estrattrice di rame, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 38,06 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 38,83. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 37,68.

