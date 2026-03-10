Madrid: positiva la giornata per Bankinter

(Teleborsa) - Avanza la banca spagnola
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,98%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Bankinter
più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico dell'istituto di credito spagnolo
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 13,53 Euro con area di resistenza individuata a quota 13,77. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 13,44.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)