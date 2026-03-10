New York: brillante l'andamento di Caterpillar

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gigante delle macchine movimento terra
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,53%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Caterpillar
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Caterpillar
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 714,3 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 727,1. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 705,8.
