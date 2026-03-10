Milano 17:35
45.202 +2,67%
Nasdaq 20:26
24.977 +0,04%
Dow Jones 20:26
47.764 +0,05%
Londra 17:35
10.412 +1,59%
Francoforte 17:35
23.969 +2,39%

New York: risultato positivo per Akamai Technologies

Migliori e peggiori
New York: risultato positivo per Akamai Technologies
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del provider americano di piattaforme internet per l'e-business, con una variazione percentuale del 3,34%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Akamai Technologies rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico del fornitore americano di software e servizi per siti Web è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 107,6 USD, mentre il primo supporto è stimato a 101,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 113,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```