Milano 17:35
45.202 +2,67%
Nasdaq 20:27
24.968 0,00%
Dow Jones 20:27
47.751 +0,02%
Londra 17:35
10.412 +1,59%
Francoforte 17:35
23.969 +2,39%

New York: sell-off per Thomson Reuters

Migliori e peggiori, In breve
New York: sell-off per Thomson Reuters
Retrocede molto Thomson Reuters, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,57%.
Condividi
```