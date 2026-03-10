Milano 17:35
45.202 +2,67%
Nasdaq 20:29
24.985 +0,07%
Dow Jones 20:29
47.768 +0,06%
Londra 17:35
10.412 +1,59%
Francoforte 17:35
23.969 +2,39%

Thomson Reuters, scendono le quotazioni a New York

Migliori e peggiori
Thomson Reuters, scendono le quotazioni a New York
(Teleborsa) - Ribasso per Thomson Reuters, che passa di mano in perdita del 5,57%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Thomson Reuters evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Thomson Reuters rispetto all'indice.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 110 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 102,2. L'equilibrata forza rialzista di Thomson Reuters è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 117,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```