Milano 13:48
44.992 +2,20%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:48
10.402 +1,48%
Francoforte 13:48
23.899 +2,09%

Parigi: brillante l'andamento di STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: brillante l'andamento di STMicroelectronics
Seduta vivace oggi per il microchip-maker italo-francese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,58%.
Condividi
```