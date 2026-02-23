Milano 9:50
46.744 +0,58%
Nasdaq 20-feb
25.013 0,00%
Dow Jones 20-feb
49.626 +0,47%
Londra 9:50
10.674 -0,12%
25.146 -0,45%

Parigi: andamento rialzista per Carrefour
Avanza il colosso della grande distribuzione, che guadagna bene, con una variazione del 2,42%.
