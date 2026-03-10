Milano 13:48
44.992 +2,20%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:48
10.402 +1,48%
Francoforte 13:48
23.899 +2,09%

Migliori e peggiori
Parigi: balza in avanti STMicroelectronics
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il microchip-maker italo-francese, in guadagno del 3,74% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di STMicroelectronics evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di semiconduttori rispetto all'indice.


La tendenza di breve di STMicroelectronics moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 29,07 Euro e supporto a 28,45. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 29,69.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
