Parigi: balza in avanti STMicroelectronics

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il, in guadagno del 3,74% sui valori precedenti.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ilrispetto all'indice.La tendenza di breve dimoderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 29,07 Euro e supporto a 28,45. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 29,69.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)