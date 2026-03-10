Parigi: balza in avanti STMicroelectronics

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il microchip-maker italo-francese
, in guadagno del 3,74% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di STMicroelectronics
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di semiconduttori
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di STMicroelectronics
moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 29,07 Euro e supporto a 28,45. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 29,69.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)