Parigi: positiva la giornata per Bouygues

(Teleborsa) - Avanza il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,89%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40
, evidenzia un rallentamento del trend di Bouygues
rispetto all'indice di Parigi
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Bouygues
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 48,84 Euro con tetto rappresentato dall'area 49,38. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 48,65.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)