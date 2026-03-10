Milano 13:49
44.987 +2,18%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:49
10.400 +1,47%
Francoforte 13:49
23.896 +2,08%

Parigi: positiva la giornata per Bouygues

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni, che guadagna bene, con una variazione dell'1,89%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Bouygues rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Bouygues suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 48,84 Euro con tetto rappresentato dall'area 49,38. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 48,65.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
