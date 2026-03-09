Parigi: in calo Bouygues

gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni

Bouygues

CAC40

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo del 2,52%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 48,1 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 47,16. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 46,66.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)