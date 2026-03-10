Piazza Affari: allunga il passo Mediobanca

(Teleborsa) - Protagonista l'istituto di piazzetta Cuccia
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,58%.
Lo scenario su base settimanale di Mediobanca
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico della banca d'affari italiana
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 15,92 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 16,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 15,76.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)