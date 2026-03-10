Milano 13:49
45.005 +2,23%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:50
10.403 +1,49%
Francoforte 13:50
23.912 +2,15%

Piazza Affari: allunga il passo Mediobanca

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Protagonista l'istituto di piazzetta Cuccia, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,58%.

Lo scenario su base settimanale di Mediobanca rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico della banca d'affari italiana mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 15,92 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 16,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 15,76.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
