Milano 11:55
45.771 -1,27%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 11:55
10.613 -0,68%
Francoforte 11:55
25.067 -0,84%

Piazza Affari: vendite diffuse su ERG

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: vendite diffuse su ERG
In forte ribasso la società attiva nel settore delle energie rinnovabili, che mostra un -5,64%.
Condividi
```