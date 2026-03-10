Milano 13:54
45.037 +2,30%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:54
10.407 +1,53%
Francoforte 13:54
23.926 +2,20%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Piaggio

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi al rialzo per Piaggio
(Teleborsa) - Avanza la big delle due ruote, che guadagna bene, con una variazione del 3,04%.

Lo scenario su base settimanale di Piaggio rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario tecnico della società industriale mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,635 Euro con area di resistenza individuata a quota 1,673. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,609.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```