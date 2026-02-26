Salesforce prevede ricavi inferiori alle stime per l'esercizio in corso

Salesforce

(Teleborsa) -, colosso statunitense che offre un CRM basato su tecnologia cloud, ha chiuso il(terminato il 31 gennaio 2026) conpari a 11,2 miliardi di dollari (superando di poco le stime di 11,18 miliardi di dollari), in crescita del 12% su base annua e del 10% in termini di CC, inclusi 399 milioni di dollari di contributo di Informatica. I ricavi dell'sono stati pari a 41,5 miliardi di dollari, in crescita del 10% su base annua e del 9% in termini di CC, inclusi 399 milioni di dollari di contributo di InformaticaIldell'anno fiscale 2026 è stato del 20,1% e il margine operativo rettificato del 34,1%. Il flusso di cassa operativo dell'anno fiscale 2026 è stato pari a 15 miliardi di dollari, in crescita del 15% su base annua, e ildi 14,4 miliardi di dollari, in crescita del 16% su base annua.Salesforce ha restituito 14,3 miliardi di dollari agli azionisti, inclusi 12,7 miliardi di dollari di riacquisti di azioni e 1,6 miliardi di dollari di dividendi. La società ha annunciato una autorizzazione da per 50 miliardi di dollari al programma di, sostituendo tutte le autorizzazioni precedentemente non utilizzate."Abbiamo realizzato un trimestre fenomenale, chiudendo un anno fiscale 2026 da record, con un fatturato di 41,5 miliardi di dollari, in crescita del 10% rispetto all'anno precedente, e abbiamo raggiunto un traguardo incredibile, con un RPO totale di 72 miliardi di dollari, in crescita del 14% rispetto all'anno precedente - ha affermatodi Salesforce - Abbiamo riprogettato Salesforce per renderlo il sistema operativo per Agentic Enterprise, riunendo persone e agenti su un'unica piattaforma affidabile. E più l'intelligenza artificiale si sposta dove si lavora, più Salesforce diventa prezioso. L'ARR di Agentforce ha raggiunto gli 800 milioni di dollari, in crescita del 169% su base annua, e abbiamo chiuso 29.000 transazioni, con un aumento del 50% su base trimestrale. Ad oggi abbiamo consumato quasi 20 trilioni di token, convertendoli in oltre 2,4 miliardi di unità di lavoro agentic, momenti in cui l'IA non si limitava a ragionare, ma forniva lavoro reale. L'IA Agentic è un fattore trainante per la nostra attività e siamo sulla buona strada per raggiungere i 63 miliardi di dollari di fatturato nell'anno fiscale 2030".Salesforceun fatturato per l'compreso tra 45,8 e 46,2 miliardi di dollari (con il punto medio leggermente inferiore alla stima di 46,06 miliardi di dollari, secondo dati LSEG), in crescita del 10%-11% su base annua e in termini di ricavi, incluso un contributo di Informatica di circa 3 punti percentuali. Il margine operativo per l'intero anno fiscale 2027 è atteso al 20,9% e il margine operativo rettificato al 34,3%. Inoltre, ha aumentato l'obiettivo di fatturato per l'intero anno fiscale 2030 a 63 miliardi di dollari, inclusa Informatica.